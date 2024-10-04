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Врач перечислил самые распространенные причины боли в ногах у пожилых людей

Врач Хухрев: диабет может вызывать боли в ногах у пожилых

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Depositphotos

Боли в ногах у пожилых людей могут быть вызваны артрозом, потому что с возрастом суставы подвергаются дегенеративным изменениям. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Стираются» хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли. <...> Еще одна причина – диабет. Поражаются нервы ног, и возникает так называемая диабетическая нейропатия, при которой боли плюс онемение — частое явление», — отметил эксперт.

По его словам, дискомфорт в нижних конечностях может возникать и при варикозном расширении вен, потому что с возрастом болезнь может прогрессировать. Хухрев добавил, что все эти болезни требуют строгого соблюдения рекомендаций врача. В случае появления неприятных ощущений в ногах он советует обратиться к специалисту.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что дегенеративные изменения в хрящевых и костных структурах, а также нарушение обмена веществ и отложение солей мочевой кислоты могут провоцировать боли в ногах у пожилых людей. По ее словам, болевые ощущения в нижних конечностях также могут быть вызваны проблемами с позвоночником, в том числе грыжей.

Ранее сообщалось, что боль в ногах и ухудшение памяти могут быть связаны с заболеваниями артерий.

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