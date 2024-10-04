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В пятницу в Москве ожидаются дожди

Гидрометцентр: 4 октября в Москве дожди, температура до +16°С

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В пятницу, 4 октября, в Москве ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха до +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем воздух в столице прогреется до +14-16°С. В ночь на субботу температура опустится до +8°С. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 747 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет незначительно отличаться: днем в пределах +13-18°С, ночью похолодает до +5°С.

3 октября дату первого снега и заморозков назвали для жителей Москвы и Подмосковья. Первый мокрый снег пройдет в столичном регионе в 20-х числах октября. Снежного покрова, скорее всего, пока не образуется – снег будет таять в воздухе. В ближайшую субботу в Москве ожидается +14-16°С. В воскресенье станет холоднее, днем ожидается +11-16°С в столице и регионе. Эта температура примерно на два градуса выше климатической нормы.

Ранее индийские ученые выяснили, что пандемия COVID-19 повлияла на температуру Луны.

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