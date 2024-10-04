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Онищенко оценил возможность завоза инфекции Марбург в Россию

Онищенко призвал специалистов готовиться к завозу инфекции Марбург в Россию

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня осуществляются деловые, научные и гражданские поездки за рубеж. По мнению Онищенко, это необходимо не только брать на контроль, но и проводить профилактические мероприятия.

Он отметил, что для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что произошедшая в Руанде вспышка лихорадки Марбург представляет собой низкий глобальный риск, но высокий региональный риск.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, — тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.

Ранее в Гамбурге перекрыли вокзал из-за паники вокруг опасного вируса из Руанды.

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