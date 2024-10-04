При обыске по делу о бронежилетах изъяли и арестовали наличные средства

При проведении обыска в офисе группы компаний (ГК) «Пикет» в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии обнаружили и изъяли наличные денежные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что единственным учредителем и гендиректором компании является обвиняемый Андрей Есипов.

Источник подчеркнул, что Басманный районный суд Москвы разрешил наложить арест на денежные средства «Пикета».

Накануне один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России признал вину.

Фамилия фигуранта, признавшего вину, не называется. По этому делу проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник ее службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор организации Виктория Антонова. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны РФ для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил минимум 2,4 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.