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Названа возможная причина возвращения близорукости после коррекции зрения

Доктор Калинина: у пациентов массово возвращается близорукость после операций

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Близорукость все чаще диагностируют у несовершеннолетних, Россия — в числе лидеров по этому показателю. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ученых из Университета имени Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай), доля детей и подростков с близорукостью за последние 33 года выросла. Проблемы со зрением в 2023 году выявлены более чем у трети участников исследования (35,81%), худшие показатели наблюдаются у жителей Восточной Азии (35,22%).

На первом месте стран, в которых очки или контактные линзы требуются абсолютному большинству детей, находится Япония (85,95%), на втором — Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%).

По словам заведующей офтальмологическим отделением клинического госпиталя «Лапино» Натальи Калининой, за последние 5-7 лет наблюдается массовое возвращение близорукости после проведения операции лазерной коррекции зрения. Это происходит за год-два после процедуры.

Специалисты считают, что подобное происходит за счет зрительной нагрузки на близком расстоянии, добавила Калинина.

По мнению врача, высокая позиция России в списке самых «близоруких» стран может быть связана с развитой сетью высокоскоростного интернета, благодаря которой можно безотрывно пользоваться смартфоном.

Накануне врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что в России сегодня можно говорить о пандемии близорукости, особенно среди детей школьного возраста.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск близорукости у детей.

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