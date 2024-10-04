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В Якутии ожидается похолодание до минус 18°С

Гидрометцентр Якутии: на севере республики похолодает до минус 18°С

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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие два дня в северных районах Якутии ожидается похолодание до минус 13-18°С. Об этом сообщает гидрометеорологическая служба республики.

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха ожидается в северных, северо-восточных и арктических районах Якутии, где начнет выпадать снег. В других районах республики пока будет теплее: температура ночью от 0 до минус 5°С, при прояснении до минус 5-10°С, днем от 0 до минус 5°С, в южной части плюс 4-9°С.

3 октября дату первого снега и заморозков назвали для жителей Москвы и Подмосковья. Первый мокрый снег пройдет в столичном регионе в 20-х числах октября. Снежного покрова, скорее всего, пока не образуется – снег будет таять в воздухе. В ближайшую субботу в Москве ожидается плюс 14-16°С. В воскресенье станет холоднее, днем ожидается плюс 11-16°С в столице и регионе. Эта температура примерно на два градуса выше климатической нормы.

Ранее синоптик спрогнозировал ураганный ветер на Северо-Западе России.

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