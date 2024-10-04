Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одинцово двух мужчин доставили в отдел после стрельбы

В одинцовский отдел полиции доставили двух мужчин после драки со стрельбой

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В одинцовский отдел полиции доставили двух мужчин после драки со стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«Полицейскими предварительно установлено, что между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента один из участников несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону оппонента, после чего скрылся», — сообщили в полиции.

Пострадавший в результате конфликта был доставлен в медицинское учреждение, его состояние стабилизировано.

Полиция в данный момент разыскивает последнего участника конфликта.

До этого житель Подмосковья попал в больницу после стрельбы в Одинцово.

Инцидент произошел в районе ЖК «Сколково», на улице Чистяковой. Вечером неизвестный открыл стрельбу по местному жителю, который стоял около пешеходного перехода. В результате пострадавший получил ранение.

Ранее семь человек увезли в полицию после потасовки со стрельбой в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами