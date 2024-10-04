В Одинцово двух мужчин доставили в отдел после стрельбы

В одинцовский отдел полиции доставили двух мужчин после драки со стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«Полицейскими предварительно установлено, что между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента один из участников несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону оппонента, после чего скрылся», — сообщили в полиции.

Пострадавший в результате конфликта был доставлен в медицинское учреждение, его состояние стабилизировано.

Полиция в данный момент разыскивает последнего участника конфликта.

До этого житель Подмосковья попал в больницу после стрельбы в Одинцово.

Инцидент произошел в районе ЖК «Сколково», на улице Чистяковой. Вечером неизвестный открыл стрельбу по местному жителю, который стоял около пешеходного перехода. В результате пострадавший получил ранение.

Ранее семь человек увезли в полицию после потасовки со стрельбой в Петербурге.