Россиян призвали не дышать над картошкой и не пить противовирусные во время простуды

Начало осени традиционно считается сезоном простудных заболеваний. С выходом после каникул и отпусков все и правда начинают болеть больше обычного, и в таких случаях для быстрого выздоровления в ход идут самые разные средства. Юлия Лашкова, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр, к.м.н., рассказала «Газете.Ru» о популярных заблуждениях о простуде.

Первый миф — осенью иммунитет ослабевает и возникает авитаминоз, поэтому все болеют.

«Нет, дело не в этом. Во-первых, снижение температуры окружающей среды благоприятно для многих вирусов. Например, вирусы гриппа, риновирусы и коронавирусы процветают именно в прохладную погоду. Сухой воздух, особенно в отапливаемых помещениях, нарушает влажность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, таким образом снижая их барьерную функцию. Сужение кровеносных сосудов в верхних дыхательных путях при вдыхании холодного и сухого воздуха может затруднить борьбу организма с микробами. А самым главным фактором является то, что с начала сентября дети повсеместно начинают проводить много времени в помещениях с закрытыми окнами школ и детских садов, облегчая циркуляцию вирусов. У взрослых людей также заканчиваются отпуска и каникулы, и они выходят на работу и учебу, находясь большую часть времени в закрытых помещениях в тесных коллективах», — объяснила она.

Второй миф — простуда возникает, если не носить шапку.

«Человек заболевает не из-за отсутствия шапки, а из-за встречи с микробами, к которым он более восприимчив при переохлаждении. И в холодное время года вероятность этой встречи повышается. Поэтому важно сделать так, чтобы вам было тепло. В развитии устойчивости организма к переохлаждению помогает грамотное закаливание», — сказала врач.

Третий миф — при простуде обязательно нужно пить витамин С.

«По результатам научных исследований, проведенных за последние нескольких десятилетий, не удалось найти доказательств, что витамин С, в том числе в больших дозах, влияет на течение простуды и на ее симптомы. Вообще при полноценном рационе витаминные добавки не нужны. И не следует забывать, что витамины — это все-таки препараты, и они могут иметь токсический эффект», — добавила эксперт.

Четвертый миф — простуду можно вылечить антибиотиками.

«Простуда — это бытовой синоним острой респираторной вирусной инфекции. А на вирусы эти препараты не действуют. Более того, назначение лишних антибиотиков приводит к появлению устойчивых супербактерий, на которые в другой раз эти лекарства уже могут и не подействовать», — предупредила врач.

Пятый миф — от боли в горле лучше всего поможет горячее молоко с медом.

«Молоко с медом, смешиваясь со слюной, может за счет своей вязкости на короткое время покрыть слизистую оболочку рта и горла. Этот обволакивающий эффект немного снижает раздражение и облегчает боль. Кроме того, такой напиток помогает при простуде, как и любая теплая жидкость. Главное — пить не слишком горячее молоко, чтобы не усугубить раздражение горла. К тому же такое питье будет довольно калорийным, что полезно в момент борьбы с инфекцией. Но непосредственно на вирусы ни молоко, ни мед никак не действуют», — сказала Лашкова.

Шестой миф — чтобы скорее вылечить насморк, нужно дышать над горячей картошкой.

«Вдыхание горячего пара нередко приводит к отеку дыхательных путей и даже способно спровоцировать спазм бронхов, поэтому, дыша над картошкой, можно принести себе гораздо больше вреда, чем пользы. Кроме того, если у человека повышена температура тела, горячий пар усугубит перегрев организма. Также можно получить ожог кожи лица и слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что усилит воспаление полости носа и глотки, уже вызванное вирусной инфекцией», — отметила специалист.

Седьмой миф — если поднялась высокая температура, лучше одеться потеплее, чтобы «пропотеть».

«Теплые одежда и одеяло мешают организму охлаждаться, нарушается теплоотдача, поэтому возникает опасность перегрева. Когда у человека высокая температура, нужно наоборот помочь организму ее снизить. Если он ощущает озноб, у него холодные руки и ноги, их нужно согреть — надеть носки, помассировать кисти и стопы. Но в целом лучше раскрыться, больного стоит раздеть и можно даже обтереть водой комнатной температуры (без спирта и уксуса) для того, что увеличить теплоотдачу», — рекомендовала эксперт.

Восьмой миф — при ОРВИ обязательно нужно пить противовирусные препараты.

«При ОРВИ эти лекарства бесполезны. Эффект многочисленных противовирусных препаратов и иммуномодуляторов, которые можно свободно купить в аптеке, не имеет никакой доказательной базы. А человек в большинстве случаев выздоравливает сам, вне зависимости от приема таких таблеток», — резюмировала Лашкова.

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