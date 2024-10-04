Врач рассказала, как правильно питаться в пожилом возрасте

Секрет долголетия во многом зависит от того, как человек питается. Правильно подобранный рацион в пожилом возрасте — это основа хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Советами о том, как правильно питаться пожилым людям, с «Газетой.Ru» поделилась врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Начнем с того, что с возрастом потребность организма в калориях снижается. Поэтому важно уменьшить порции, но при этом сделать питание максимально питательным», — сказала специалист.

Она отметила, что основа рациона — овощи, богатые витаминами и клетчаткой. Они улучшают пищеварение, нормализуют уровень сахара и холестерина в крови. Особенно полезны темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи.

Второй важный компонент, по ее словам, — рыба. Особенно жирные сорта вроде лосося, сардин или скумбрии. Они богаты омега-3 кислотами, которые защищают сердце и сосуды, улучшают работу мозга и суставов.

Еще один незаменимый продукт — орехи. Они содержат полезные жиры, белок, витамины и минералы. Горсть миндаля или грецких орехов в день может значительно улучшить самочувствие.

«При этом важно снизить количество животного белка в рационе. Слишком много мяса может привести к проблемам с почками и повышению уровня холестерина. Замените часть мясных блюд на рыбные или бобовые. Не забывайте о кисломолочных продуктах. Они улучшают пищеварение и укрепляют кости. Выбирайте йогурты без добавок, творог, кефир», — подчеркнула специалист.

Также она отметила, что важно помнить о питьевом режиме. С возрастом чувство жажды притупляется, но потребность организма в воде остается прежней. Поэтому врач рекомендовала пить не менее 6-8 стаканов воды в день.

«А вот от чего лучше отказаться, так это от сахара и соли. Они могут спровоцировать проблемы с давлением и обмен веществ. Замените их на натуральные специи и травы — они не только улучшат вкус блюд, но и принесут пользу здоровью», — добавила эндокринолог.

Также она обратила внимание, что резкие изменения в питании могут быть стрессом для организма. Поэтому вводить новые продукты следует постепенно, прислушиваясь к своему самочувствию.

«Правильное питание — это не диета, а образ жизни. Оно должно приносить не только пользу, но и удовольствие. Экспериментируйте с новыми рецептами, ищите вкусные и полезные сочетания продуктов. Помните, что каждый организм индивидуален. То, что подходит одному, может не подойти другому. Поэтому так важно составлять рацион с учетом особенностей здоровья конкретного человека», — резюмировала врач.

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