Почти половина россиянок ни разу не посещали маммолога

Половина — 48% — россиянок заявили, что делают чек-ап организма стабильно раз в год. 18% сказали, что еще ни разу не делали, но планируют. Чуть меньше — 16% признались, что не ходят к врачу, пока «не заболит». 8% респонденток ответили, что проходили полный чек-ап один-два раза в жизни, 6% не делали такое обследование ни разу, 4% проходят его дважды в год. Это показало исследование GIRL POWER и DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего девушки посещают гинеколога (60%), косметолога (12%), эндокринолога (11%), психотерапевта (6%), дерматолога (5%), психолога (5%), подолога (1%). Что касается редких специальностей, то 12% посещали иммунолога, 5% рефлексотерапевта, по 2% — сомнолога, фониатра и аудиолога.

На вопрос, как часто девушки проходят обследование у гинеколога 60% ответили, что раз в полгода-год, даже при отсутствии жалоб. 28% идут к «женскому» доктору только по необходимости, если что-то беспокоит. 11% делают это нерегулярно, потому что уверены, что с ними все хорошо. Почти 2% признались, что не помнят, когда в последний раз там были, потому что не считают такие визиты чем-то необходимым.

УЗИ органов малого таза 54% опрошенных делают только тогда, когда получают направление от врача, 34% — напоминать не нужно, не реже одного раза в год они проходят обследование в целях профилактики. 8% — не делают такие процедуры, 5% — нерегулярно, хотя знают об имеющихся проблемах.

48% респонденток ни разу не посещали маммолога, 32% проходят обследование раз в полтора года даже при отсутствии жалоб, 18% — раз или два в год, так как есть мастопатия. При этом 55% опрошенных не проводят самообследование груди по разным причинам: уверены, что это прерогатива медицинского специалиста, в целом не видят в этом никакой необходимости, не знают, как правильно это делать. 23% женщин проводят самообследование раз в год, 21% — раз в два-три месяца, при этом не входя в группу риска.

ПАП-тест раз в два года стабильно сдают 43% респонденток, 23% сдавали раз или два за всю жизнь, 6% делают это раз в три года, 28% признались, что ни разу не сдавали такой анализ.

Общий и развернутый биохимический анализ крови раз в год сдают 61% респонденток, раз в 2-3 года делают это 20% опрошенных, 14% сказали, что сдавали такие анализы всего пару-тройку раз в жизни, 5% по каким-то причинам не сдают его никогда.

Рекомендации врачей — не пустой звук для 90% опрошенных девушек, которые сразу же сдают анализы для подтверждения или опровержения диагноза, 8% — только если была реальная угроза жизни и здоровью. 2% признались, что просто приняли слова врача к сведению, так как на продолжение лечения пока что нет времени и/или средств.

Сведения о женском здоровье 65% женщин получают в рамках консультации с лечащим врачом, 26% читают статьи в интернете, 8% признались, что не интересуются этой темой, 1% — из одобренных экспертами книг.

В ходе исследования девушек попросили назвать самую редкую специальность врача, которого они посещали. Помимо уже вышеперечисленных респондентки назвали онколога, иммунолога, физиотерапевта, трихолога, гематолога, подолога, гнатолога, уролога, травматолог-ортопеда, пульмонолога, фтизиатора, отоневролога, гематолога, флеболога, аллерголог-иммунолога.

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