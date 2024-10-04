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Россияне чаще всего используют английский для перевода инструкций к технике

Более трети россиян используют английский для перевода инструкций к технике

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Каждый третий россиянин чаще всего использует английский язык для перевода инструкций к технике (34%). 30% опрошенных отметили, что чаще всего используют его для общения на английском в поездках. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый четвертый (26%) — для просмотра фильмов и сериалов с субтитрами. Каждый десятый опрошенный (11%) для чтения англоязычных медиа, 8% для чтения книг в оригинале. Более молодое поколение зачастую сталкивается с английским для перевода контента англоязычных блогеров (6%) и для перевода мемов (6%). С переводом инструкций к технике чаще всего сталкиваются мужчины (60%) в возрасте от 31 до 35 лет (67%).

«При переводе инструкций к технике обращайте внимание на единицы измерения: в России и других странах они могут быть разные. Например, в Америке для измерения разных характеристик бытовой техники применяются такие единицы измерения как: дюймы, футы, ярды, мили. Так диагональ смартфонов и телевизоров измеряется в дюймах, а их разрешение — в точках на дюйм. А для измерения мощности генераторов пара, нагревателей и кондиционеров используется термохимическая британская термическая единица в час (BTU(Т)/ч)», — прокомментировала Марина Евстратова, Product Manager Skyeng.

При этом, 43% опрошенных отметили, что владеют английским на очень базовом уровне, а 27% могут общаться и переводить данные только с помощью переводчика. 15% имеют уровень языка выше среднего, 9% — знают язык в совершенстве, а 5% — не владеют им совсем. Половина (45%) всех опрошенных знают язык только благодаря школе.

Ранее выяснилось, что треть россиян записывают рабочие задачи в блокнот.

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