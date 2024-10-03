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Песков попросил чиновников «дотягиваться до людей»

Песков: чиновники должны объяснять, что они трудятся для людей

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MGIMO360 TV/YouTube

Сотрудники администраций и других органов власти должны объяснять людям, что они трудятся для них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе программы «Время героев», слова которого приводит Telegram-канал передачи.

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы», — считает представитель Кремля.

По его словам, все, что делают чиновники, — для людей. Песков обратил внимание, что иногда «объяснять» — это очень сложная задача, так как скорость распространения информации сейчас космическая, люди составляют свое мнение, пользуясь различным источниками.

Песков также подчеркнул на важность коммуникативного образовательного трека, который запланирован в рамках очередного модуля «Времени героев». Пресс-секретарь президента отметил, что главное — знать, что хотите донести, правильно формулируя свою мысль.

24 сентября Песков заявил, что критиковать власть можно и нужно.

Ранее в Кремле допустили избрание президентом участника СВО.

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