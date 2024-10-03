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В США изымут интернет-домены, связанные с российской разведкой

Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена, которые связывают с РФ

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Global Look Press

Министерство юстиции США в четверг опубликовало ордер на изъятие 41 интернет-домена, которые связывают с российской разведкой. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, изъятие доменов демонстрирует то, как минюст реализует стратегию действий в киберпространстве, задействуя все возможные средства для предотвращения вредоносных атак.

В ведомстве подчеркнули, что российские разведовательные структуры использовали домены для кражи конфиденциальных данных граждан США обманным путем.

В сентябре власти США обвинили двух граждан России Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова в том, что они якобы отмывали деньги через криптовалюту.

В минюсте США добавили, что Шахмаметов также обвиняется в продаже краденных данных банковских карт через свой сайт.

Кроме того, в министерстве сообщили, что при содействии властей Нидерландов были изъяты серверы, обслуживающие биржи Cryptex и PM2BTC, которые якобы связаны с двумя россиянами. На серверах хранилось свыше $7 млн в криптовалюте.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что десятки россиян остаются в американских тюрьмах.

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