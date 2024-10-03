В Петербурге под стражу отправили еще четверых подозреваемых по делу о хищении в больнице

Суд избрал меру пресечения в отношении четверых фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств в больнице. Об этом сообщает прокуратура региона.

Всех четверых арестовали. Под стражей они пробудут до 30 ноября.

Одна из фигурантов использовала «доверительные отношения с руководством учреждения» и помогла трудоустроить не менее трех человек. Остальных арестованных взяли на места водителя, инженера и оператора ЭВМ. Похищенные средства перечислялись им в качестве заработной платы.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – поделились в ведомстве.

Накануне подобную меру пресечения избрали начальнику отдела кадров в той же больнице. По версии следствия, вместе с остальными фигурантами она участвовала в схеме, в рамках которой они фиктивно нанимали людей и забирали их зарплаты себе. Таким образом из бюджета было похищено не менее 344 миллионов рублей.

Ранее фигуранта дела о хищениях в Военно-строительной компании объявили в розыск.