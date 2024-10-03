Мужчина напал на служительницу храма и пытался магией влюбить ее в себя

Мужчину, которого подозревают в похищении детеныша кенгуру из зоопарка в Калужской области, обвиняют в нападении на церковную служительницу, которая не ответила взаимностью на его ухаживания. Об этом пишет SHOT.

«Карлик, похитивший кенгурят, напал с перцовкой на работницу храма, которая не отвечала ему взаимностью. Когда за это его изгнали с церковного подворья, где он жил 12 лет, он попытался влюбить в себя девушку с помощью магии», — говорится в сообщении.

SHOT пишет, что 31-летний Иван Некрасов, который проживал в небольшом домике при церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области, влюбился в церковную служительницу. Он пытался ухаживать за ней, однако все попытки остались безуспешны. Тогда, как сообщает источник, Некрасов ворвался в дом женщины, а когда та попыталась его выгнать, мужчина залил ее перцовкой.

Издание отмечает, что после этого Некрасова попросили покинуть территорию храма. Тогда мужчина решил обратиться к магу, чтобы тот приворожил женщину, но затея также не увенчалась успехом.

Днем 3 октября МВД задержало подозреваемого в похищении Кроша. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сообщалось, что фактов хищения кенгуру было как минимум два. Первое животное украли 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля, а еще двух — через три дня в Калужской области. Одного из них спасти не удалось.

В свою очередь SHOT писал, что злоумышленник оказался очень маленького роста, сначала его приняли за ребенка.

Ранее Ярославский зоопарк опубликовал видео со спасенным кенгуренком.