В ЭИСИ обсудили проект федерального бюджета России на следующие три года

При формировании бюджета правительство исходило из важности исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения стратегических задач, обозначенных президентом России. Об этом на круглом столе «Ключевые приоритеты — о чем говорит новый бюджет России?» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказал директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По его мнению, документ предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства.

«Также средства направлены на обеспечение темпов роста российской экономики. Особая роль в подготовленном правительством документе, как и было запланировано, отводится финансированию новых национальных проектов: в бюджетной трехлетке 2025 — 2027 годов запланировано 5,7 трлн рублей в 2025 году, 6,2 трлн рублей в 2026 году и 6,3 трлн рублей в 2027 году», — уточнил он.

Данилин считает, что это позволит увеличить инвестиции в ключевые направления развития и демонстрирует приверженность государства выполнить все социальные обязательства, реализовать цели национального развития, определенные президентом.

Как отметил эксперт «Координационного центра правительства РФ», член комиссий Государственного Совета РФ и рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Арсений Беленький, в проекте федерального бюджета предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий 19-ти нацпроектов, как основного инструмента достижения национальных целей развития, поставленных главой государства.

«На шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета – это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку. Смело можно говорить о том, что это бюджет развития», — добавил он.

Эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин отметила, что в новом бюджете основное внимание уделяется безусловному исполнению социальных обязательств, что отражает приоритеты государства в социальной политике.