Суд арестовал обвиняемого в покушении на преподавателя колледжа в ХМАО

Суд города Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа — Югры арестовал 19-летнего бывшего студента местного колледжа, который напал на преподавателя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

Суд избрал Богдану Заяцу меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца — до 1 декабря 2024 года.

Юноша учился в заведении, но несколько лет назад его отчислили. В день нападения он прошел в колледж и ударил педагога ножом.

На произошедшее быстро обратили внимание очевидцы, они вытолкали бывшего студента из кабинета. Женщина серьезных травм не получила.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что преподаватель ставила молодому человеку неудовлетворительные оценки во время учебы. Не исключается, что юноша хотел отомстить за это.

Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина сама отбилась от неадеквата и вытолкала его из помещения. На кадрах с места инцидента видно, что молодой человек не прятал нож – оружие он держал в руке.

Ранее россиянка решила отомстить сожителю за ночь в сарае и подожгла дом с ним внутри.