Почтальон-сталкер полгода преследовал пенсионерку и слал ей письма

Пожилая австралийка подвергалась преследованию со стороны почтальона, мужчина полгода преследовал женщину. Об этом сообщает The Guardian.

64-летняя жительница штата Виктория нашла в почтовом ящике открытку и флешку, на которой было записано голосовое сообщение. В послании незнакомец сообщил, что встретил пенсионерку у магазина и понял, что хочет продолжить с ней отношения.

Почти полгода мужчина искал способы встретиться с женщиной, он устроился почтальоном и разносил корреспонденцию в районе, где проживает австралийка. Сообщение незнакомца показалось женщине подозрительным, он также признался, что наблюдает за еще одной женщиной в течение пяти лет.

Напуганная пенсионерка обратилась в полицию, стражи порядка выяснили, что сталкер — 41-летний почтальон уже уволился. Женщина написала обращение в офис национальной почты Australia Post с жалобой на их сотрудника и просьбой возместить причиненный ей моральный вред, однако ее запрос был отклонен. Пострадавшая считает, что из-за действий сталкера ей несколько месяцев пришлось жить в страхе.

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