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Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину о детях

Люди в штатском попросили паспорт журналистки, спросившей Мизулину о детях

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Антон Денисов/РИА Новости

В Челябинске журналисты спросили у общественного деятеля и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, почему у нее нет детей, если она против чайлдфри. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщило издание 74.ru, было решено задать Мизулиной вопрос, который появился у их читателей. Вопрос звучал так: «Спросили бы ее (Мизулину), че сама не рожает». После этого между сотрудником издания и главой «Лиги безопасного интернета» произошел диалог.

«Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю», — оборвала диалог с журналисткой Мизулина.

Когда беседа была завершена, к корреспондентке «подошли люди в штатском, после чего попросили предъявить документы и сфотографировали паспорт».

Также издание сообщает, со ссылкой на очевидцев, что глава «Лиги безопасного интернета» дала указание выяснить личность сотрудника издания.

Ранее Мизулина обратилась в прокуратуру из-за инцидента с квадробершей на концерте Mia Boyka.

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