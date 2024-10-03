В Англии мальчик выздоровел после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения

В Англии мальчика отключили от системы жизнеобеспечения, но он выздоровел, несмотря на прогнозы врачей, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, четырехлетний мальчик стал первым в истории медицины Великобритании человеком, который выздоровел после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения. Это решение приняли в Высоком суде Англии, когда врачи заявили, что состояние пациента, характеризующееся серьезными нарушениями работы мозга, продолжает ухудшаться и не поддается лечению.

Однако после этого ребенок начал резко идти на поправку и был выписан домой. Через несколько месяцев лечения он мог уже гулять на улице. Сообщается, что его состояние постепенно улучшается: ему больше не требуется искусственная вентиляция легких.

Кроме того, мальчик сможет получать необходимое лечение, если его состояние вдруг ухудшится, как любой другой ребенок.

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