Россиянин вскрыл ящики для пожертвований в храме и украл из них деньги

В Майкопе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма, им оказался приезжий из Краснодара. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Около двух месяцев потребовалось правоохранителям, чтобы установить личность подозреваемого в краже из церкви в Майкопе. 61-летний житель Краснодарского края зашел в Михайловского храма, тайком вскрыл два ящика для пожертвований прихожан, похитил из них деньги и скрылся.

Общий ущерб составил 11 тыс рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на территории Краснодарского края. Установлено, что задержанный уже был судим за аналогичные преступления, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Ростовской области силовики задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже имущества из собора. Двое жителей города Красный Сулин на резиновой лодке переправились через реку Дон, проникли в храм в станице Старочеркасской и похитили оттуда крестики, подвески и кольца общей стоимостью 340 тысяч рублей, после чего скрылись.

Ранее мужчина избил и ограбил в церкви 90-летнюю женщину, пока она молилась.