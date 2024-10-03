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В ВОЗ заявили о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург

ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург представляет низкий глобальный риск

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Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что произошедшая в Руанде вспышка лихорадки Марбург представляет собой низкий глобальный риск, но высокий региональный риск. Об этом сообщает ТАСС.

«ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровнях», — сказал руководитель организации во время брифинга в Женеве.

2 октября ВОЗ заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. По данным организации, текущая вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, обладает тест-системой на вирус и проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, — тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.

Ранее в Гамбурге перекрыли вокзал из-за паники вокруг опасного вируса из Руанды.

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