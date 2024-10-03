«Тварь такая»: в Дагестане педагог схватила ученика за волосы и ударила головой о дверь

На Кавказе учительница несколько раз ударила ребенка о дверь. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в Дагестане, в селе Кодоновка. На кадрах, которые снял один из школьников, заметно, как педагог общается с ребенком около двери. В какой-то момент она начинает бить его лбом о дверь, после чего повторяет те же действия, но уже около стены.

При этом женщина хватает учащегося за короткие волосы и словесно оскорбляет, называя «тварью», «сволочью» и «гадиной». В конце видео, предположительно, учительницы выгоняет школьника за дверь. Все это происходило при полном классе учеников, на занятии.

На данный момент неизвестно, что стало причиной агрессии педагога. Получил ли ученик травмы и обратились ли его родители в правоохранительные органы, неизвестно.

До этого в Узбекистане учительница избила ребенка после того, как он попросил педагога вести урок на русском языке. В результате женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.