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В Якутске пенсионерка украла банковскую карту у заснувшего в подъезде мужчины

В Якутии пенсионерка ограбила уснувшего в подъезде мужчину

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Shutterstock

В Якутии пожилая женщина украла банковскую карту у спящего в подъезде мужчины и потратила деньги на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Якутска, мужчина сообщил, что у него пропала банковская карта, с которой было похищено около восьми тысяч рублей. Как установили правоохранители, потерпевший выпил и не дошел до дома, уснув в подъезде.

Спящего соседа заметила 72-летняя пенсионерка, пожилая женщина подобрала банковскую карту, которая выпала из кармана мужчины. Деньги женщина потратила на личные нужды. Воровку удалось задержать, в отношении якутянки возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Канске сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении и ограблении пенсионерки, пьяный внук напал на свою бабушку и отобрал у нее телефон. Домашнего тирана удалось задержать. Телефон он успел сдать в ломбард за 2,5 тысячи рублей, в отношении ранее судимого россиянина возбуждено уголовное дело о грабеже, ему может грозить длительный срок заключения.

Ранее на Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей.

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