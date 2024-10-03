В Якутске пенсионерка украла банковскую карту у заснувшего в подъезде мужчины

В Якутии пожилая женщина украла банковскую карту у спящего в подъезде мужчины и потратила деньги на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Якутска, мужчина сообщил, что у него пропала банковская карта, с которой было похищено около восьми тысяч рублей. Как установили правоохранители, потерпевший выпил и не дошел до дома, уснув в подъезде.

Спящего соседа заметила 72-летняя пенсионерка, пожилая женщина подобрала банковскую карту, которая выпала из кармана мужчины. Деньги женщина потратила на личные нужды. Воровку удалось задержать, в отношении якутянки возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Канске сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении и ограблении пенсионерки, пьяный внук напал на свою бабушку и отобрал у нее телефон. Домашнего тирана удалось задержать. Телефон он успел сдать в ломбард за 2,5 тысячи рублей, в отношении ранее судимого россиянина возбуждено уголовное дело о грабеже, ему может грозить длительный срок заключения.

Ранее на Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей.