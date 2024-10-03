«Достала со своим дауном»: в Подмосковье конфликт между соседями закончился стрельбой

В Балашихе многолетний конфликт между соседями закончился стрельбой. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел 28 сентября в деревне Русавкино-Романово. По информации оперативников, между двумя владельцами частных домов произошла ссора, в результате которой местный житель 1982 года рождения несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. В полицию обратилась другая сторона конфликта — женщина 1962 года рождения. Оружие у нарушителя спокойствия изъято.

Как рассказала позвонившая в полицию женщина в беседе с Regions.ru, напряжение между ними и соседями длится уже несколько лет. Пенсионерка утверждает, что молодая пара с 2022 года нарушает покой — часто включает громкую музыку, не дает спать.

Женщина отметила, что у них с мужем два ребенка с инвалидностью. Она подчеркнула, что они с мужем не против музыки, но хотели бы, чтобы соседи снизили ее громкость. Пенсионерка посетовала, что они уже пытались мирно договориться, но встретились с агрессией.

Другая сторона отметила, что 28 сентября ничего не нарушала. По словам стрелявшего, они жарили в девять вечера шашлык, когда их сосед подошел к забору и начал стучать по нему каким-то предметом.

«У нас началась матерная перепалка. Я пошел в дом, взял пистолет и 3 или 4 раза выстрелил в воздух. Даже не направлял в его сторону. И то, что они говорят, что я стрелял по забору, — неправда», — заявил мужчина, добавив, что пистолет купил, чтобы отпугивать собак.

Супруга стрелявшего поддержала мужа и подчеркнула, что они ничего не нарушали, а соседи, заявившие в полицию, им завидуют.

«Я могу слушать музыку в течение всего дня. Ни в коем случае не угрожаю вам, но все-таки если у вас даун-ребенок, то это ваши проблемы. <...> Достала со своим дауном! Я под тебя подстраиваться не буду. Даунам лечиться только в спецучреждении! Отдавай своего туда и живи, кайфуй вместе с нами», — поделилась пенсионерка сообщением соседки стрелявшего в местном чате.

Ранее в Новосибирске дорожный конфликт у дома закончился дракой соседей.