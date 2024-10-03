На съемочную группу бельгийского телеканала напали в Бейруте

На съемочную группу бельгийского телеканала VTM напали в центре Бейрута во время выполнения журналистской работы. Об этом сообщает бельгийское агентство Belga, ссылаясь на заявление телеканала.

По его информации, корреспондент Робин Рамаекерс и оператор Стайн Де Смет снимали репортаж о взрыве в столице Ливана вечером 2 октября, когда они подверглись нападению «при невыясненных обстоятельствах». Оператор находится в больнице в городе, где проходит лечение от ранения в ногу. Корреспондент также находится под наблюдением в другом медицинском учреждении из-за повреждений на лице.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее Ливан запросил у России помощь.