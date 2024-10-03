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Врачи назвали россиянам главные симптомы вируса Марбург

Инфекционист Малинникова: при вирусе Марбург температура не падает две недели

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Depositphotos

Один из основных симптомов вируса Марбург является повышенная температура, которая может не снижаться в течение двух недель. Также у подхвативших вирус начинаются проблемы с ЖКТ, что грозит в конечном итоге самым страшным исходом, предупредила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

Температура повышается до 39-40 градусов, появляется трясучка, боль в мышцах и суставах и выраженная интоксикация, а затем рвота и диарея.

«На этом этапе спасают людей, когда проводится терапия, до того, как разовьется геморрагический синдром, когда поражается кровеносная система. Затем вирус распространяется почти по всем органам, поражает их сначала через сосуды», — рассказала врач.

По ее словам, в этом состоянии у больного могут кровоточить десны, есть угроза внутренних кровотечений, но редко. Чаще все-таки заболевшие страдают от проблем с ЖКТ, что грозит опасными последствиями, заключила врач.

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. По данным организации, текущая вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, обладает тест-системой на вирус и проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

В Гамбурге ранее перекрыли вокзал из-за паники вокруг опасного вируса из Руанды.

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