Диетолог рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Чайный гриб не стоит употреблять людям с аллергией на кофеин, танины и дрожжевые продукты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, с напитком следует быть осторожным и тем, у кого низкое давление, потому что он способен понижать его дополнительно.

«При синдроме раздраженного кишечника, например, — кофеин и танин, которые содержатся в чае, могут усилить диарею. При ВИЧ или СПИДе, когда иммунная система очень ослаблена, тоже не рекомендуется. И также тем, у кого аллергия на алкоголь. Чайный гриб не рекомендован перед операциями, потому что он может повлиять на уровень глюкозы, могут быть вздутия, которые не нужны во время операции», — добавила Писарева.

Диетолог также отметила, что чайный гриб важно правильно приготовить, чтобы он приносил пользу организму. В частности, нужно следить за тем, чтобы он не был подпорченным.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова до этого рассказала «Газете.Ru», что квашеные продукты и чайный гриб полезны для здоровья зубов.

Ранее диетолог рассказала о пользе чайного гриба.