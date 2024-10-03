Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Диетолог Писарева: людям с аллергией на кофеин не стоит пить чайный гриб

close
Shutterstock

Чайный гриб не стоит употреблять людям с аллергией на кофеин, танины и дрожжевые продукты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, с напитком следует быть осторожным и тем, у кого низкое давление, потому что он способен понижать его дополнительно.

«При синдроме раздраженного кишечника, например, — кофеин и танин, которые содержатся в чае, могут усилить диарею. При ВИЧ или СПИДе, когда иммунная система очень ослаблена, тоже не рекомендуется. И также тем, у кого аллергия на алкоголь. Чайный гриб не рекомендован перед операциями, потому что он может повлиять на уровень глюкозы, могут быть вздутия, которые не нужны во время операции», — добавила Писарева.

Диетолог также отметила, что чайный гриб важно правильно приготовить, чтобы он приносил пользу организму. В частности, нужно следить за тем, чтобы он не был подпорченным.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова до этого рассказала «Газете.Ru», что квашеные продукты и чайный гриб полезны для здоровья зубов.

Ранее диетолог рассказала о пользе чайного гриба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами