Россиянам рассказали, какие гаджеты может отследить полиция

Любое устройство, которое передает радиосигнал, может быть отслежено. Об этом RuNews24.ru рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя новость о том, что наушники AirPods помогли найти угнанный спорткар за $575 тысяч.

Эксперт отметил, что почти все производители сложных гаджетов занимаются сбором информации о своих клиентах.

«В том числе и информацию об их активностях. В данном случае не только AirPods, но и сам автомобиль с его модулем геолокации мог служить источником информации для полиции», — уточнил Ермаков.

1 октября сообщалось, что полиция США обнаружила угнанный Ferrari 2023 года стоимостью $575 тыс. благодаря наушникам AirPods, оставленным их владельцем в салоне. Полицейские отследили местоположение наушников до заправочной станции. Хотя подозреваемый успел скрыться, его личность была быстро установлена уже по другому потерянному устройству — его личному iPhone, который он обронил, выбегая из машины. Преступником оказался 22-летний Дион Шонттен из Уотербери, который был арестован и обвинен в краже транспортного средства.

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