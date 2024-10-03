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Психолог успокоила россиян, опасающихся моды на квадробинг

Психолог Покусаева: мода на квадробинг уйдет, как ушли эмо и готы

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Повальное увлечение подростков квадробингом – это временное явление, обусловленное модой. Оно также уйдет в прошлое, как ушли готы и эмо, причем никакого урона психике детей не нанесет, заявила RT детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Дети часто общаются в интернете, где видят квадроберов и воспринимают все это как игру. Такие «фишки» были у каждого поколения – например, в прошлое ушли готы, эмо, металлисты, объяснила психолог.

«Кто сейчас видит эмо? Никто. А тогда все сходили с ума, что они слушают депрессивную музыку. То есть в каждом поколении это было, есть и будет», — отметила Покусаева.

Подростки стремятся быть включенными в сообщество, в группу со схожими интересами, а также склонны повторять друг за другом. Идею наказывать родителей детей-квадроберов специалист назвала странной, подчеркнув, что если бы в СМИ не обсуждали так активно тему этого движения, то интереса у подростков к нему было бы меньше. Это эффект тиражирования, который приводит к тому, что число увлеченных таким необычным хобби растет, заключила Покусаева.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свою инициативу, он назвал квадробинг «новой заразой», с которой необходимо бороться. Его коллеги раскритиковали эту идею, а также посоветовали не увлекаться репрессивными мерами и не пугать людей.

Ранее стало известно, что корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России.

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