Россиян предупредили об опасности антибактериального мыла

Антибактериальное мыло может быть опасно, его нельзя использовать на постоянной основе. Благодаря нему бактерии повышают свою устойчивость к антибактериальным средствам, объяснил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Если каждый день мыть руки антибактериальным мылом, то ты выращиваешь суперзлые штаммы бактерий, которые научились приспосабливаться к хорошим противобактериальным веществам», — предупредил Продеус.

Такие суперустойчивые бактерии после появления останутся жить в доме, на раковине, добавил иммунолог.

Напомним, врачи считают, что регулярное использование антисептиков тоже неблагоприятно для иммунной системы, так как вызывает развитие устойчивости к антибиотикам и провоцирует появление аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний.

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