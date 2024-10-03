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Россиян предупредили об опасности антибактериального мыла

Иммунолог Продеус: антибактериальное мыло несет скрытую опасность

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Freepik.com

Антибактериальное мыло может быть опасно, его нельзя использовать на постоянной основе. Благодаря нему бактерии повышают свою устойчивость к антибактериальным средствам, объяснил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Если каждый день мыть руки антибактериальным мылом, то ты выращиваешь суперзлые штаммы бактерий, которые научились приспосабливаться к хорошим противобактериальным веществам», — предупредил Продеус.

Такие суперустойчивые бактерии после появления останутся жить в доме, на раковине, добавил иммунолог.

Напомним, врачи считают, что регулярное использование антисептиков тоже неблагоприятно для иммунной системы, так как вызывает развитие устойчивости к антибиотикам и провоцирует появление аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний.

Ранее стало известно, зачем ученые разрабатывают антибактериальную одежду для космонавтов.

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