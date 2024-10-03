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Мигрант преследовал россиянку и попытался изнасиловать ее, проникнув к ней в квартиру

В Подмосковье мигрант проник в квартиру женщины и попытался ее изнасиловать

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Домодедово иностранного гражданина 2004 года рождения подозревают в покушении на изнасилование знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

Как выяснили оперативники, мужчина длительное время преследовал местную жительницу, оказывая ей знаки внимания. 30 сентября злоумышленник подкараулил женщину, когда она возвращалась с работы, против ее воли зашел вслед за ней в квартиру, повалил на кровать и попытался изнасиловать ее. Потерпевшая активно сопротивлялась: она снимала все на телефон, смогла высвободиться, выбежать из жилья и позвать на помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Задержан ли подозреваемый, не уточняется.

До этого в Ленинском городском округе Подмосковья иностранец пытался изнасиловать сотрудницу библиотеки.

Ранее сообщалось, что в Перми пьяный гражданин Узбекистана попытался изнасиловать женщину и получил срок.

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