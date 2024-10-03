Время в пути до метро для пассажиров «Потапово» сократилось в 2,5 раза

После открытия станции метро «Потапово» более 200 тыс. москвичей получили новые маршруты, а их путь до метро стал быстрее в 2,5 раза, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после открытия метро «Потапово» интервалы движения поездов на южном участке Сокольнической линии сократились в 1,5 раза.

«Благодаря открытию станции «Потапово» москвичи экономят до 40 минут ежедневно. Новые станции повышают качество жизни и делают привлекательнее районы ТиНАО. К 2030 году здесь будут работать 27 станций», — сказал он.

Ликсутов добавил, что рельсовый каркас Москвы расширяется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

В Дептрансе отметили, что теперь более 50 тыс. живущих вблизи станции «Потапово» человек получили метро в пешей доступности.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро и МЦК в августе оплатили проезд банковской картой на турникетах 29,1 млн раз, установив новый рекорд. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, показатели в августе выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.