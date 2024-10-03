В «Росчайкофе» объяснили причины ожидаемого скачка цен на кофе

Резкое подорожание кофе на 25-40%, ожидаемое в конце года, во многом связано со стоимостью сырья, которая в последнее время росла без остановки, считает гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Плюс к этому розничные цены на кофе устанавливают не производители, поэтому в стоимость продукта входят различные наценки магазина, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Более 80% кофе сегодня производится в России, завозится лишь небольшая часть продукта для премиальных сегментов. Что касается цен, то в первую очередь они обусловлены затратами на сырье. Из-за его подорожания компании вынуждены пересматривать отпускные цены. Однако о конкретных цифрах говорить сложно, так как все это будут делать с учетом своей стратегии, объяснил Чантурия.

В магазинах цены устанавливают розничные предприятия, а не производители. В цену часто включаются дополнительные наценки за те или иные расходы, добавил эксперт.

«Когда вам продают кофе в кофейне, сюда входит не только стоимость кофе, но и большое количество других, более существенных затрат — зарплата людей, которые работают в этой кофейне, аренда помещения и многое другое. Вы покупаете сервис по приготовлению вам продукта», — пояснил Чантурия.

Напомним, по данным «Милфудс», к концу года рост стоимости натурального кофе в России может составить 25-40%. Быстрее всего будут дорожать смеси с содержанием сорта робуста. Причем с января по сентябрь цены на кофейные зерна сорта арабика в мире уже подскочили на 40% по сравнению с прошлым годом, а робуста за восемь месяцев подскочила в цене на 80%.

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