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Пьяный россиянин с электрошокером напал на двух пенсионерок

В Костромской области пьяный мужчина с электрошокером напал на прохожих

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нее участковые полицейские задержали хулигана, который купил электрошокер и напал на двух пенсионерок, решив проверить его работу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратились две жительницы Неи, пенсионерки сообщили, что на улице к ним подбежал неизвестный и попытался ударить их электрошокером. Устройство не сработало, незнакомец успел скрыться.

Пострадавшие сумели описать приметы хулигана, полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 41-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник купил электрошокер и после употребления спиртных напитков вышел на улицу. Там он решил протестировать свое новое приобретение на прохожих. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мигрант пытался изнасиловать 53-летнюю сотрудницу подмосковной библиотеки. Местная жительница, сотрудница одной из библиотек, возвращалась домой с работы и подверглась нападению неизвестного. Мужчина набросился на прохожую и попытался ее изнасиловать. Потерпевшая сумела отбиться от нападавшего и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Смоленской области вор-домушник пытался изнасиловать пенсионерку.

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