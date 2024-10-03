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Россиянам рассказали, какие напитки нужно пить перед сном

ОСН: натуральный вишневый сок на ночь помогает справиться с бессонницей

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Freepik.com

Сон имеет очень важное значение для хорошего самочувствия, а его качество напрямую зависит от продуктов и напитков, потребляемых вечером. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным успокаивающим напиткам, которые мягко готовят организм ко сну, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на чай с ромашкой и лавандой, который считается хорошим успокаивающим средством и лекарством от головных болей.

Не менее полезен натуральный вишневый сок – если его выпить на ночь, то он поможет быстро уснуть. Это связано с тем, что вишня способствует выработке мелатонина – гормона сна, за счет чего сок из нее помогает в борьбе с бессонницей.

Также эксперты советуют пить кисломолочку без сахара – ряженку, натуральный йогурт, кефир, бифидок. Эти напитки быстро утоляют голод, а также нормализуют пищеварение и не утяжеляют организм перед сном.

Хорошим вариантом напитка, который может заменить ужин, является бульон из курицы и овощей. Он тоже быстро утоляет голод и дарит организму чувство комфорта в животе, что позволяет легко и быстро уснуть. Эксперты советуют готовить на ужин крем-бульон с овощами и курицей. В него нельзя добавлять бобовые – они тяжелые, долго перевариваются и ухудшают сон.

Ранее россиянам назвали продукты, которые полезно есть перед сном.

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