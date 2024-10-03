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На Украине планируют запретить в школах использование только русского языка

«Страна.ua»: на Украине хотят запретить в школах использование только русского

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Александр Максименко/РИА «Новости»

На Украине готовится к принятию законопроект об обязательном использовании на территории школ украинского языка, он запрещает использование только русского языка в школах. Об этом пишет «Страна.ua».

«В тексте законопроекта сказано, что он запрещает использование в государственных школах не всех иностранных языков, а только русского», — сказано в сообщении.

Отмечается, что частные образовательные учреждения также не могут выбирать языком обучения русский.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что народный депутат Наталья Пипа регистрирует законопроект, которым предлагается говорить в школах только на украинском языке. Нардеп рассказал, что законопроект обяжет говорить на украинском языке как учеников, так и учителей. При этом делать это нужно будет даже на переменах. Бужанский добавил, что принятие подобного законопроекта может негативно отразиться на взаимоотношении с Венгрией. По словам нардепа, Будапешт способен заблокировать новый пакет помощи от ЕС из-за ограничения возможности использования других языков.

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.

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