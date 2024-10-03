В Тюмени магазин не будет обслуживать иноагентов, либералов и участников «голой вечеринки»

Тюменский магазин электроники отказался обслуживать иноагентов, либералов и участников «голой вечеринки». Информацию, размещенную на сайте CaseGuru, изданию «Подъем» подтвердили представители магазина.

Недавно магазин обновил политику обслуживания и указал в своих правилах, что откажет в продаже товаров, а также их обслуживании таким лицам, как Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом), Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом), Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), Любовь Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов), Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), лицам, принявшим приглашение на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой, и всем «публичным личностям, открыто выражающим в общественном пространстве либеральные идеи и взгляды».

Столь радикальное решение магазина было объяснено следующим пунктом положения, который гласит, что компания пытается сформировать «сообщество лояльных пользователей». Ее представители сообщили, что имеют на это право, однако не смогли уточнить, каким способом собираются «фильтровать» покупателей. Как уточняется, CaseGuru продает пылесосы, наушники, музыкальные колонки, умные часы и зарядные устройства.

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