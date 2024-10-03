Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, притворявшегося девушкой в переписке с подростками, судят за насилие над ними

В Германии под суд попал мужчина, притворявший девушкой ради переписки с детьми

close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Германии судят мужчину, который отправлял детям эротические фото, сообщает Bild.

По данным следствия, 33-летний физиотерапевт Пьер К., сам являющийся отцом, делал непристойные предложения двум девочкам в возрасте 12 и 14 лет. Мужчина познакомился с ними в Snapchat, представляясь 17-летней девушкой, а затем стал отправлять жертвам фотографии обнаженной женщины в провокационной позе. Несовершеннолетним предлагалось копировать фото и отправлять их педофилу. Затем он стал требовать, чтобы жертвы вставляли ручку расчески вагинально и анально.

Специалисты центра по борьбе с киберпреступностью выследили преступника в прошлом году, затем против него было возбуждено дело о «насильственных действиях сексуального характера в сочетании с сексуальным насилием над детьми без физического контакта». Обвиняемый пришел в зал суда в кандалах и признался в сексуальной зависимости и любви к «власти и контролю». Он заявил, что хочет исправить совершенные ошибки и сожалеет о содеянном.

«Я выбирал детей и подростков, потому что взрослые не пошли бы на это. У меня есть семья, жена и двухлетний ребенок. Моя жена поддерживает меня», — отметил Пьер.

В суде выяснилось, что в детстве фигурант подвергался физическому насилию со стороны своих биологических родителей, а потом был усыновлен другой семьей. Мужчина находится под стражей с декабря прошлого года, процесс над ним продолжится 14 октября, какое наказание грозит подсудимому, не уточняется.

Ранее педофил соврал, что его в детстве изнасиловал москвич-бизнесмен, чтобы разжалобить суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами