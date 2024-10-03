Мужчину, притворявшегося девушкой в переписке с подростками, судят за насилие над ними

В Германии судят мужчину, который отправлял детям эротические фото, сообщает Bild.

По данным следствия, 33-летний физиотерапевт Пьер К., сам являющийся отцом, делал непристойные предложения двум девочкам в возрасте 12 и 14 лет. Мужчина познакомился с ними в Snapchat, представляясь 17-летней девушкой, а затем стал отправлять жертвам фотографии обнаженной женщины в провокационной позе. Несовершеннолетним предлагалось копировать фото и отправлять их педофилу. Затем он стал требовать, чтобы жертвы вставляли ручку расчески вагинально и анально.

Специалисты центра по борьбе с киберпреступностью выследили преступника в прошлом году, затем против него было возбуждено дело о «насильственных действиях сексуального характера в сочетании с сексуальным насилием над детьми без физического контакта». Обвиняемый пришел в зал суда в кандалах и признался в сексуальной зависимости и любви к «власти и контролю». Он заявил, что хочет исправить совершенные ошибки и сожалеет о содеянном.

«Я выбирал детей и подростков, потому что взрослые не пошли бы на это. У меня есть семья, жена и двухлетний ребенок. Моя жена поддерживает меня», — отметил Пьер.

В суде выяснилось, что в детстве фигурант подвергался физическому насилию со стороны своих биологических родителей, а потом был усыновлен другой семьей. Мужчина находится под стражей с декабря прошлого года, процесс над ним продолжится 14 октября, какое наказание грозит подсудимому, не уточняется.

Ранее педофил соврал, что его в детстве изнасиловал москвич-бизнесмен, чтобы разжалобить суд.