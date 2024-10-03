На Урале медведи обворовали пасечника

В Снежинске Челябинской области медведи наведались на одну из пасек и обокрали ее хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По словам владельца участка, он слышал у ульев «возню и хрюканье», после чего территория оказалась разорена. Мужчина предположил, что незваными гостями были медведи. Они сломали весь инвентарь и съели мед.

«В этом году недавно заметил маленького. И совсем недавно опять был замечен большой», — приводит канал слова пасечника.

В комментариях к публикации подписчики отметили, что «высказывая претензии, хозяин пасеки ведет себя негостеприимно», и пошутили о том, что заводчику пчел следовало принять гостей, как полагается, и «угостить чаем».

До этого вологодский пасечник придумал необычный способ отпугнуть медведя от своих владений: для этого он устроил дискотеку с радиоприемником.

Ранее россиянка вызвала полицию из-за несуществующего медведя.