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На Урале медведи обворовали пасечника

В Челябинской области медведи съели весь мед пасечника

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Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/VK

В Снежинске Челябинской области медведи наведались на одну из пасек и обокрали ее хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По словам владельца участка, он слышал у ульев «возню и хрюканье», после чего территория оказалась разорена. Мужчина предположил, что незваными гостями были медведи. Они сломали весь инвентарь и съели мед.

«В этом году недавно заметил маленького. И совсем недавно опять был замечен большой», — приводит канал слова пасечника.

В комментариях к публикации подписчики отметили, что «высказывая претензии, хозяин пасеки ведет себя негостеприимно», и пошутили о том, что заводчику пчел следовало принять гостей, как полагается, и «угостить чаем».

До этого вологодский пасечник придумал необычный способ отпугнуть медведя от своих владений: для этого он устроил дискотеку с радиоприемником.

Ранее россиянка вызвала полицию из-за несуществующего медведя.

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