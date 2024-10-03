Несколько стран возобновили импорт рыбной продукции с Дальнего Востока

Польша, Дания и Израиль в 2024 году возобновили импорт рыбы и морепродуктов с российского Дальнего Востока. Об этом РИА Новости сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«В Израиль были оформлены партии кальмара, кеты, сельди и филе минтая, в Польшу – кета, а в Данию – треска», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в прошлом в эти страны поставлялись морепродукты, но за аналогичный период прошлого года таких отгрузок не было.

По данным управления Россельхознадзора, с начала этого года по начало октября из Приморского края и Сахалинской области на экспорт было оформлено 15,7 тысяч партий рыбы и морепродуктов общим весом 1,03 миллиона тонн в 19 стран. Наиболее востребованными у импортеров являются дальневосточный минтай, треска и живой краб.

С начала года больше всего продукции было оформлено в Китай — 713,9 тысяч тонн, в Южную Корею поставили 281,6 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 13,8 тысячи тонн, Нигерия получила 9,4 тысячи тонн, а Таиланд — 4 тысячи тонн.

«В Германию поставляли икру соленую, мороженую кету и фарш минтая. В этом году в эту страну отгружено почти 3 тыс. тонн, в прошлом – 1078 тонн», — добавил источник.

До этого Россельхознадзор сообщил о снижении российского экспорта рыбы на 13%.

Ранее эксперты назвали «позорным и унизительным» количество потребляемой россиянами рыбы.