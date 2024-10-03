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Россияне старше 50 лет стали чаще начинать карьеру с нуля

Глава службы занятости Тарасов: люди после 50 лет чаще начинают карьеру с нуля

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня в России соискатели старшего возраста из ранее недооцененных кадров превратились в востребованных специалистов. Чаще жители старше 50 лет решают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Востребованность работников старшего возраста стала следствием сложившейся ситуации на рынке труда и дефицита кадров. Готовность таких работников обучаться новой специальности сильно повышает их значимость для работодателей, подчеркнул Тарасов.

«Одна из наиболее востребованных отраслей для трудоустройства людей 50+ — промышленность. Люди старшего возраста могут стать токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, слесарями и сварщиками. В Москве они сейчас зарабатывают в среднем до 200 тыс. рублей уже на старте карьеры», — отметил эксперт.

Также популярными сферами для россиян, решившихся на смену профессии, остаются торговля и сфера услуг, онлайн-коммерция. В качестве примера Тарасов привел менеджеров по продажам на маркетплейсах, которые сегодня могут зарабатывать от 100 тыс. рублей. Кроме того, многие начинают хорошо зарабатывать в IT и финансах, образовании, креативной индустрии. Размер зарплаты в этих сферах чаще всего коррелирует с графиком и формой занятости, объяснил специалист.

До этого большинство — 62% — опрошенных россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. Причем 56% россиян выразили желание не только сменить профессию, но и отрасль работы. 45% россиян рассказали, что при выборе профессии изначально следовали своим увлечениям и интересам.

Россиянам ранее рассказали, как сменить профессию после 40 лет.

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