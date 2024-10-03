В театре в Хабаровске при пожаре обрушилась сцена

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил в своем Telegram-канале, что в театре музыкальной комедии в Хабаровске во время пожара обрушилась сцена.

На опубликованном главой региона видео один из пожарных рассказал, что в настоящее время внутри здания идет интенсивное горение сцены. По его словам, на месте работают люди — сил и средств сотрудникам МЧС хватает.

«Разбирайтесь, как были обеспечены безопасность при проведении строительных работ. Почему не поступали заявки в госпожнадзор? Почему не проверяли пожарные, как осуществляются работы?» — поручил Демешин.

Губернатор отметил, что власти выделили деньги из краевого бюджета, чтобы восстановить крышу театра, а вместо этого «знаковый и важнейший объект» оказался разрушен. По его словам, важно сохранить хотя бы основной бетонный корпус здания.

«Понятно, что пристройка, уже пошло обрушение, она под снос, все. Очень плохо, очень стыдно. Это важнейший объект для региона. Конечно, мы его будем восстанавливать», — сказал Демешин.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. По информации МЧС, в горящем здании частично обрушились внутренние конструкции и кровля над фойе.

По данным пожарных, огонь охватил площадь в 4000 квадратных метров. В тушении принимают участие свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.