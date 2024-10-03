Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание

ФСБ: в Херсонской области задержали двух террористов-подрывников

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Херсонской области сотрудники силовых структур задержали двух жителей региона, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Херсонской области.

По данным ведомства, задержаны мужчины 1994 и 1988 годов рождения. Комплекс оперативных мероприятий позволил установить, что указанные лица в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти подорвали здания муниципальной администрации ручными гранатами.

При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о террористическом акте — им грозит до 20 лет лишения свободы.

2 октября фигурант уголовного дела против сотрудника РЖД Алексея Демченко, обвиняемого в терроризме, частично признал вину. 27 сентября сообщалось, что следствие ищет сообщников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Демченко.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами