В Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание

В Херсонской области сотрудники силовых структур задержали двух жителей региона, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Херсонской области.

По данным ведомства, задержаны мужчины 1994 и 1988 годов рождения. Комплекс оперативных мероприятий позволил установить, что указанные лица в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти подорвали здания муниципальной администрации ручными гранатами.

При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о террористическом акте — им грозит до 20 лет лишения свободы.

2 октября фигурант уголовного дела против сотрудника РЖД Алексея Демченко, обвиняемого в терроризме, частично признал вину. 27 сентября сообщалось, что следствие ищет сообщников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Демченко.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.