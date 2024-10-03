Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали с 06:00 до 08:59 (мск) для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказал он.

Кроме того, работу также приостановил аэропорт Нижнекамска. О снятии ограничений там Росавиация пока не сообщала.

До этого рейсы, следовавшие из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправили в аэропорты Нижнекамска и Самары.

3 октября агентство РИА Новости со ссылкой на Росавиацию сообщало, что аэропорт Казани временно приостановил отправку и прием самолетов. Причина введения временных ограничений в аэропорту не называлась.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в связи с закрытием воздушного пространства в Иране.