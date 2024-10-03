Стало известно, куда перенаправили самолеты, следовавшие в Казань

Рейсы, следовавшие из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорты Нижнекамска и Самары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Казани.

«Рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости со ссылкой Росавиацию сообщало, что аэропорт Казани временно приостановил отправку и прием самолетов. Причина введения временных ограничений в аэропорту не называлась.

Также в аэропорту Нижнекамска ранее были введены временные ограничения. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

27 сентября Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в связи с закрытием воздушного пространства в Иране.