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В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля

РИА Новости: в суд поступило дело о госизмене против поджегшего Коран Журавеля

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Елена Афонина/ТАСС

Осужденному за сожжение Корана Никите Журавелю грозит до 20 лет лишения свободы по новому делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

В ведомстве заявили об утверждении обвинительного заключения по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал Службе безопасности Украины (СБУ) видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года.

«Санкция ст. 275 УК РФ (государственная измена) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — уточнили в прокуратуре.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд назначил россиянину обязательные работы по статье об оскорблении чувств верующих.

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