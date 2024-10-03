Россиянка упала с обрыва в воду, почувствовав себя плохо, и пролежала так несколько часов

В Калининграде женщина потеряла сознание и упала с обрыва в озеро во время прогулки. Об этом пишет «Клопс».

Несчастный случай произошел с калининградкой вечером 1 октября, когда она гуляла возле Форелевого озера. 48-летняя местная жительница сорвалась с обрыва и скатилась к водоему, когда ей стало плохо.

Дочь пострадавшей отправилась искать мать, не отвечавшую на звонки, и обнаружила ее в полубессознательном состоянии, голова женщины при этом находилась практически в воде. Она очень замерзла, сильно промокла и при этом почему-то была босиком.

После несколько безуспешных попыток вытащить мать девушка вызвала подмогу. Сотрудники МЧС донесли пострадавшую до машины, где отогревали до приезда скорой. В итоге ее госпитализировали с признаками серьезного переохлаждения.

Предположительно, в ожидании помощи она пролежала на берегу несколько часов. Пока женщина самостоятельно не смогла объяснить, что с ней в действительности случилось, из-за несвязной речи.

Ранее в Башкирии двое мужчин отправились на рыбалку и сорвались с обрыва в реку.