Аэропорт Казани приостановил отправку и прием самолетов

Аэропорт Казани временно приостановил отправку и прием самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК 3 октября.

В Росавиации заверили, что экипажи воздушных суден, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Причина, по которой воздушная гавань ввела временные ограничения, не называется.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска, из-за сильного тумана не смог совершить посадку в Петропавловске-Камчатском и поэтому приземлился в аэропорту Хабаровска.

Министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов в ночь на 3 октября над российскими регионами.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в связи с закрытием воздушного пространства в Иране.