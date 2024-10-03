В Харькове предупредили о возможных перебоях с подачей электроэнергии

В некоторых районах Харькова возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам главы городской администрации, в пригороде оказались повреждены высоковольтные линии электропередачи. Незадолго до этого Терехов сообщал о взрывах в Харькове.

Утром 3 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удар по району железнодорожной станции в Харькове минувшей ночью. По его словам, с помощью фугасной бомбы также был атакован завод имени Малышева, где располагаются склады Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе в направлении авиабазы ВСУ в Полтаве.